Denn die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed dürfte nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gestiegen sein. Dass sich die Stimmung an den Aktienmärkten ziemlich eingetrübt hat, zeigt die neuste Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII). Insgesamt gaben 41,6 Prozent der Befragten an, dass sie für die nächsten sechs Monate mit rückläufigen Kursen rechneten.