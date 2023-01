Angeführt wird die Gewinnerliste des SPI von drei Penny-Stocks aus dem Biotechnologie-Bereich. Addex Therapeutics und Kinarus Therapeutics (unter dem Namen Perfect Holding gelistet) haben letztes Jahr stark Federn gelassen und 90 Prozent respektive 85 Prozent an Wert verloren. Newron haben die Kursverluste des letzten Jahres mit den Avanchen dagegen aufgeholt. In diesem Bereich dürfte es auch in Zukunft mit grossen Kursausschlägen in beide Richtungen weitergehen.