Wie bei anderen Kantonalbanken der Schweiz haben sich bei der BCV in der Vergangenheit die steigenden Zinsen als Kurstreiber erwiesen - dies dürfte mit dem Ende des Zinserhöhungszyklus wegfallen und wurde wohl schon zum Teil eingepreist. Aber nicht das Kurspotenzial, sondern die Dividendenrendite von 4,5 Prozent ist ein Kaufargument und generiert Nachfrage für den Titel: Die Waadtländer Kantonalbank kann dank hoher Kapitalquoten einen Grossteil der Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Damit werden auch in den kommenden Jahren hohe und stabile Dividendenzahlungen wohl an der Tagesordnung bleiben.