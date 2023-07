Neben den Studienrückschlägen und dem Einbruch bei den Coronatestumsätzen in der Diagnostik-Sparte muss Roche grosse personelle Rochaden an der Spitze und die Konkurrenz durch Nachahmerprodukte bei wichtigen Umsatzträgern - den Krebsmedikamenten Avastin, Herceptin und Mabthera - verkraften. Doch Roche hatte in seiner langen Erfolgsgeschichte immer wieder solche Übergangsphasen. Und die Dividendenrendite ist mit 3,6 Prozent so gut wie schon lange nicht mehr.