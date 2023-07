Investoren verfolgen die Manager-Transaktionen mit grossem Interesse, vor allem in der aktuellen Marktlage: So hat der Swiss Market Index (SMI) seit Jahresbeginn trotz der steigenden Zinsen, der konjunkturellen Abschwächung und der kurzzeitigen Bankenkrise 5 Prozent gewonnen - obwohl für das zweite Halbjahr in den USA und anderswo eine Rezession erwartet wird und einige Unternehmen im In- und Ausland Gewinnwarnungen veröffentlicht haben. Viele Unternehmen befinden sich vor den Halbjahresabschlüssen und oft in einer selbst auferlegten "Quiet Period". In dieser Phase wird nichts nach aussen kommuniziert, oft gelten auch Restriktionen beim Kauf und Verkauf von firmeneigenen Aktien.