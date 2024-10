Am Montag erhöhen gleich drei Analysten ihre Kursziele: Vontobel hebt das Kursziel für Holcim auf 96 von 95 Franken an und bestätigt die Einstufung «Buy». Morgan Stanley erhöht das Kursziel auf 94 von 90 Franken mit der Einstufung «Overweight». Die Royal Bank of Canada setzt das Kursziel auf 91 von 90 Franken und behält «Sector Perform» bei. Im besten Fall beträgt das implizite Aufwärtspotenzial 16 Prozent.