Belastend für die Finanzmärkte bleiben die geopolitischen Spannungen in der Welt. Marktbeobachter verwiesen auf einen Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Katar und einem damit verbundenen Anstieg geopolitischer Risiken im Nahen Osten. Weiter im Blick bleibt auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die aggressive Zollpolitik der US-Regierung. Derweil rechnen die Anleger fest mit einer Zinssenkung der US-Notenbank in der nächsten Woche. Ein nach unten revidiertes Beschäftigungswachstum in den USA bekräftigte am Dienstag diese Erwartung. Wichtig werden in dem Zusammenhang die US-Inflationszahlen am Donnerstag.