Abgesehen davon war das Bild durchzogen. Denn nach wie vor stehen die Themen Zölle und Ukraine-Krieg im Fokus der Marktteilnehmer. Zu beiden gibt es Anlass zur Hoffnung. Denn laut Presseberichten erwartet US-Finanzminister Scott Bessent, dass die Zölle bis Oktober noch schmelzen könnten. Zudem werden sich US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag in Alaska zu Gesprächen über die Ukraine treffen. Aber vor den am morgigen Dienstag erwarteten Inflationszahlen hätten sich die Anleger insgesamt zurückgehalten, hiess es am Markt. Denn diese seien ein eigentlicher Test der US-Zinssenkungsfantasien. Wegen der US-Importzölle wird hingegen ein Anstieg der Teuerung erwartet.