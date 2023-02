In den USA ist Aktiensparen für das Alter in der breiten Bevölkerung schon länger verbreitet als in der Schweiz. Deswegen spiegelt die Einschätzung des künftigen Bedarfs stark aktuelle Börsen- und Konjunkturerwarten. Und die 3-Millionen-Marke dürfte auch deswegen so verbreitet sein, weil professionelle Anleger an der Umfrage teilnahmen und sich diese wohl auf höhere Einkommensklassen mit einem teureren Lebensstandard stützte.