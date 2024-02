Die Aktie von Sulzer schloss am letzten Donnerstag nach der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen 9 Prozent höher. Sulzer hat im ersten Semester 2023 mehr Umsatz erzielt als in der Vorjahresperiode. Unter dem Strich kehrte der Traditionskonzern in die Gewinnzone zurück, nachdem im Vorjahr ein Abschreiber auf das Russland-Geschäft noch für einen Verlust gesorgt hatte. Der Zahlenkranz kam gut an, obwohl der Auftragseingang und Umsatz 2023 unter den Markterwartungen lagen.