Stark zogen vor allem die Ausfuhren in die USA an, die um 7,6 Prozent in die Höhe schnellten. Die Entwicklung der US-Exporte war in den letzten Monaten sehr volatil. Im August brachen sie mit der Einführung des 39-Prozent-Zollhammers durch Donald Trump stark ein, im September erholten sie sich deutlich, ehe sie sich im Oktober wieder markant verringerten.