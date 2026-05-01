Ölpreise fester

Asien bleibt anfällig für höhere Energiepreise, da die ​Region den grössten Teil ihres Öl- ⁠und Gasbedarfs importiert. Die Ölflüsse durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus sind weiterhin stark beeinträchtigt. Der Iran erklärte am Donnerstag, er werde mit «langen ‌und schmerzhaften Schlägen» auf US-Stellungen reagieren, sollten die USA ihre Angriffe erneuern. Teheran bekräftigte zudem seinen Anspruch auf die Meerenge.