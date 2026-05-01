Die Schweizer Blue Chips legen bei der IG Bank im ausserbörslichen Handel 0,36 Prozent zu. Die hiesige Börse ist feiertagsbedingt geschlossen.
Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten zeigen sich derweil erleichtert. Gute Unternehmensergebnisse ziehen die Anleger in Technologiewerte. Zudem stabilisierte die erste japanische Yen-Kauf-Intervention seit zwei Jahren die angeschlagene Währung. Wegen Feiertagen ist die Reaktion in Asien jedoch beschränkt.
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 0,3 Prozent höher. In Tokio legt der japanische Aktienindex Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 59.676,04 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix bleibt fast unverändert bei 3.724,33 Zählern.
Eine kleine Gruppe von Technologiewerten wie Tokyo Electron stützen den Nikkei. Die Gewinne der japanischen Unternehmen werden jedoch durch den Anstieg des Yen gebremst, der die Aktien von Exporteuren belasten. Der Nikkei ist im April um 16 Prozent gestiegen. Dies war der grösste monatliche Zuwachs seit Oktober.
«Kurzfristig betrachtet wollen die Anleger Aktien wie die von Autoherstellern angesichts der unsicheren Aussichten wegen des Nahost-Krieges verkaufen», sagte Masahiro Ichikawa, Chef-Marktstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. «Langfristig setzen die Anleger auf das Wachstum von Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.»
Die Aktien von Tokyo Electron haben um 7,9 Prozent sprunghaft zugelegt. Der Hersteller von Chip-Ausrüstung hatte für das im September endende Halbjahr einen Anstieg des Nettogewinns um 36 Prozent in Aussicht gestellt. Die Titel der SoftBank Group stiegen um 2,85 Prozent. Die Aktien der Autohersteller gaben nach. Toyota Motor und Honda Motor fielen um 0,83 beziehungsweise 0,49 Prozent. Die Börse Shanghai blieb wegen eines Feiertags geschlossen.
Yen zum Dollar schwächer
Am Devisenmarkt gibt der Yen gegenüber dem Dollar leicht nach, steht jedoch nach der Intervention der japanischen Behörden vor dem grössten Wochengewinn seit mehr als zwei Monaten. Die Währungshüter hatten die Währung gestützt, nachdem sie auf ein Zwei-Jahres-Tief gefallen war.
Der plötzliche Kurssprung ereignete sich während der Londoner Handelszeiten. Zuvor hatte die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama erklärt, die Zeit für «entschlossenes» Handeln rücke näher. Anleger rechnen mit weiteren Interventionen des japanischen Finanzministeriums. Die Märkte sind wegen der Feiertage zum 1. Mai ausgedünnt und in Tokio steht in der kommenden Woche eine dreitägige Feiertagspause an.
Ölpreise fester
Asien bleibt anfällig für höhere Energiepreise, da die Region den grössten Teil ihres Öl- und Gasbedarfs importiert. Die Ölflüsse durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus sind weiterhin stark beeinträchtigt. Der Iran erklärte am Donnerstag, er werde mit «langen und schmerzhaften Schlägen» auf US-Stellungen reagieren, sollten die USA ihre Angriffe erneuern. Teheran bekräftigte zudem seinen Anspruch auf die Meerenge.
US-Märkte schliessen höher
Wachsende Unternehmensgewinne hatten die Anleger an der Wall Street am Donnerstag wieder zuversichtlicher gestimmt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich am Donnerstag mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 49.652,14 Punkten aus dem Handel.
(Reuters)