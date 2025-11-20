Zudem sei «die KI-Story nach wie vor intakt», betonte der Experte mit Blick auf Zahlen und Ausblick des US-Chip-Spezialisten Nvidia vom Vorabend. Analysten sehen im US-Arbeitsmarktbericht einen erneuten Dämpfer für die Hoffnungen auf eine weitere Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember. Inzwischen gehe eine klare Mehrheit am Markt davon aus, dass die Währungshüter bei ihrer Sitzung in gut drei Wochen das aktuelle Zinsniveau beibehalten werden. Die Börsenkurse lasse das derzeit aber kalt.