Der SMI verlor 0,15 Prozent auf ‌13'247 Punkte. Schlusslicht waren ‍Nestle mit einem Minus von 2,9 Prozent. Der Lebensmittelriese ruft ​in mehreren Ländern vorsorglich bestimmte Chargen von verschiedenen Säuglingsnahrungsprodukten zurück. Unter Druck standen aber auch die Pharmakonzerne Novartis ‌und Roche, die jeweils rund ein ⁠Prozent an Wert verloren. ‌