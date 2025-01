Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse stieg im abgelaufenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 13,4 Prozent auf 1187 Milliarden Franken, wie die Börsenbetreiberin SIX am Freitag mitteilte. Werden die Umsätze an der spanischen Börse BME mit einberechnet, ergab sich ein Plus von 5,6 Prozent auf 1582 Milliarden Franken. Die Anzahl Abschlüsse in der Schweiz erhöhte sich insgesamt um 4,0 Prozent auf 47,9 Millionen.