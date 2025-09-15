Beobachter erwarten, dass sich die Anleger vor der Zinssitzung der US-Notenbank weiterhin zurückhalten werden. Denn diese muss nichts weniger als die richtige Balance zwischen einer ökonomisch gerechtfertigten Geldpolitik und der Demonstration ihrer politischen Unabhängigkeit finden. Die Abstufung der Bonität Frankreichs bewegte die Märkte derweil nicht nennenswert. Mitten in der Haushaltskrise in Frankreich hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der zweitgrössten Volkswirtschaft in der Eurozone gesenkt.