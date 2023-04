"Der Aufwärtstrend bei Aryzta ist so stark, da der Markt wieder Vertrauen in das Management hat", sagt auch Pascal Furger, Analyst bei Vontobel, gegenüber cash.ch. So sieht man in den Finanzzahlen, dass das Wachstum in den letzten Quartalen sehr stark gewesen ist. Ein grosser Teil geht auf Preissteigerungen zurück. Dies unterstreiche die starke Innovationskraft von Aryzta und die umgesetzte "Premiumisierung" der Produktpalette. Dadurch verbessere sich der Umsatzmix der Gesellschaft.