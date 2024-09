Neue Index-Zusammensetzungen

Ab heute treten an der Schweizer Börse zudem die von der Börsenbetreiberin SIX im Sommer angekündigten Änderungen der Index-Zusammensetzungen in Kraft. Galderma steigt dabei in den SMI Mid (SMIM) auf und ersetzt dort Meyer Burger. Solche Anpassungen rücken die betreffenden Aktien verstärkt in den Fokus der Investoren.