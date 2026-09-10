Zuvor hatten sie im April 2026 bei 192,40 Franken ein Allzeithoch erreicht. Burkhalter bot den Investoren aufgrund des Fokus auf den Heimmarkt Schweiz Schutz vor den Folgen der Wirren auf weltpolitischer Ebene, namentlich vor jenen des Nahostkonflikts. Zudem profitierte das Unternehmen von der anhaltenden Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen sowie von einem nach wie vor hohen Sanierungs- und Renovationsbedarf.