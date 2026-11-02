Die Aktien von Cembra fallen am Montag im frühen Handel zeitweise um 6,1 Prozent auf 83,75 Franken. Das ist der tiefste Stand seit Dezember 2024.
Für Gegenwind sorgt eine Abstufung durch UBS: Die Grossbank senkt ihre Empfehlung für den Konsumkreditspezialisten von «Neutral» auf «Verkaufen» und reduziert das Kursziel von 91,70 auf 78 Franken.
Damit fällt das Kursziel um rund 15 Prozent. Doch selbst nach dem deutlichen Rückgang am heutigen Morgen sieht UBS noch ein weiteres Abwärtspotenzial von knapp 7 Prozent.
Der neu zuständige Analyst Nicolas O’Sullivan bezeichnet Cembra zwar als hochwertiges Geschäft mit attraktiven Ausschüttungen. Er bezweifelt allerdings, dass die Bank ihr mittelfristiges Ziel einer Eigenkapitalrendite von 15 Prozent nachhaltig übertreffen könne. Diese Kennzahl misst, wie viel Gewinn ein Unternehmen im Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital erwirtschaftet.
Cembra vergibt in der Schweiz Privatkredite, Autofinanzierungen, Leasing sowie Kreditkarten. Entscheidend für die Profitabilität ist, wie verlässlich die Kreditnehmer zahlen. Genau hier sieht O’Sullivan ein Risiko: Das schwache Marktwachstum könnte zu einer lockereren Kreditvergabe führen. Damit drohten höhere Kreditausfälle und Verluste oberhalb der angepeilten rund 100 Basispunkte.
Hinzu kommt das Zinsrisiko: Sollte die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Leitzinsen erhöhen, könnten die Refinanzierungskosten von Cembra steigen. Das würde die Margen und die Rendite zusätzlich belasten.
Der Aktienmarkt scheint diese Skepsis zumindest teilweise zu teilen. Seit Jahresbeginn verloren die Cembra-Titel 12,6 Prozent, im Tief waren es sogar über 17 Prozent.
Laut Daten der Nachrichtenagentur AWP spricht O’Sullivan nun die erste Verkaufsempfehlung im Markt aus. Die übrigen vier Experten raten zum Halten, Kaufempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 93,74 Franken. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 12 Prozent. Die Dividendenrendite liegt bei rund 5,2 Prozent.