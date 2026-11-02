Laut Daten der Nachrichtenagentur AWP spricht O’Sullivan nun die erste Verkaufsempfehlung im Markt aus. Die übrigen vier Experten raten zum Halten, Kaufempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 93,74 Franken. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 12 Prozent. Die Dividendenrendite liegt bei rund 5,2 Prozent.