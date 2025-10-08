Laut Octavian dürfte die Aufwärtsbewegung jedoch noch lange nicht vorbei sein. In einer Neuabdeckung nehmen sie Valiant mit «Kaufen» und einem Kursziel von 156 Franken auf. Im Markt ist es das höchste Kursziel. Octavian impliziert damit ein Kurspotenzial von rund 20 Prozent. Hinzu käme eine Dividenenrendite von 4,6 Prozent, sollten die Ausschüttungen im kommenden Jahr erneut leicht angehoben werden. Für einen defensiven Titel sind das unschlagbare Werte.