Auch die Schweiz gilt als kleiner Fisch. Hierzulande zu lobbyieren, sei daher nicht geplant. Bei der EU hat man es aber schon probiert – etwa als es um ein Antifälschungssystem für Tabak- und Raucherwaren ging. Besonders bei den elektronischen Zigaretten gebe es eine besorgniserregende Entwicklung. Die Fälschungen sind oftmals nicht nur gesundheitsgefährdender, sondern könnten auch explodieren. «Leider fruchteten unsere Bemühungen nicht», so Kutter.