Im vergangenen Jahr stiegen die von Asset Managern in dem Land direkt und in Fonds verwalteten Vermögen um rund elf Prozent auf 3,45 Billionen Franken, wie es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Schweizer Branchenverbandes AMAS und des Strategieberaters zeb hiess. «Die Schweiz profitiert von ihrer geopolitischen Stabilität», erklärte zeb-Experte Norman Karrer. Wichtigster Treiber des Wachstums sei der Anstieg der Finanzmärkte. Zudem würden immer mehr internationale Investoren Geld von Managern in der Schweiz verwalten lassen.