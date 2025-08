Eine neue Halbleiterfabrik würde der Schweiz einen Fuss in der Tür als Zulieferer in einem kritischen Sektor verschaffen, den sowohl die USA als auch China aus Gründen der nationalen Sicherheit beschränkt haben. «Jedes Land versucht, sein Chip-Ökosystem zu stärken», sagte Antonia Hmaidi, Senior-Analystin am Mercator Institute for China Studies, die sich mit Halbleitern befasst. «Damit will man sicherstellen, dass man in der Lieferkette eine wichtige Rolle spielt und nicht so leicht ausgeschlossen werden kann.»