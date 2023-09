Ein Grund für den Zinsbeschluss der SNB ist die Entwicklung der Inflation in der Schweiz, die sich in den letzten Monaten relativ deutlich abschwächte. Ein anderer Grund liegt in der Vermutung, dass sich der Franken in diesem Jahr nach dem Gusto der SNB doch zu deutlich aufgewertet hat. Dies konnte man aus dem Umfeld der SNB im Vorfeld des Zinsbeschlusses von letzter Woche hören (mehr dazu hier im cash-Artikel)