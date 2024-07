In den USA sind zuletzt die Neubauverkäufe deutlich unter der Prognose ausgefallen. Zudem hat sich die Unsicherheit an den globalen Aktienmärkten verstärkt, was die Anleger zum Schweizer Franken als sicherer Hafen treibt. In den USA haben Technologieunternehmen wie Alphabet und Tesla jüngst enttäuscht. Die Frage hat sich verstärkt gestellt, ob der Boom um Künstliche Intelligenz weiter anhält oder kippt. Die Anleger warten nun auf die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt und zur Inflation. Insbesondere die PCE-Daten gelten als Schlüsselmass für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed.