Der Kurs des Euro ist im Laufe des Morgens leicht gesunken und er kostet gegen Mittag noch 0,9460 Franken. Dies ist etwas weniger als am frühen Morgen. Auch der US-Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8483 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1150 zeigt.