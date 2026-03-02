«Der ultimative sichere Hafen unter den Währungen ist aktuell der Schweizer Franken», schreibt die Commerzbank in einem Kommentar. Daher legte die Schweizer Währung im frühen Handel auch deutlich zu. So sackte das Euro/Franken-Paar auf 0,9034 ab und markierte damit ein neues Rekordtief, klammert man die Verwerfungen rund um die Aufhebung der Euro-Mindestgrenze 2015 aus. Auch der Dollar fiel kurz unter die Marke von 77 Rappen zurück.