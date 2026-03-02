Zum einen möchte die SNB die USA nicht verärgern, was im laufenden Zollkonflikt schlecht ankommen würde. Zum anderen würden die Devisenreserven der SNB und mit diesen die Bilanz wieder so stark anschwellen wie in den Jahren 2015 bis 2021. «Das kann nicht die Absicht der Nationalbank sein», so Stucki. Das US-Finanzministerium hatte in ihrem Bericht Ende Januar die Schweiz als möglichen Währungsmanipulator auf der sogenannten Beobachtungsliste belassen.