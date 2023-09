Die SNB legte für viele überraschend eine Zinspause ein und beliess den Leitzins vorerst bei 1,75 Prozent. Das setzte den Franken unter Druck. Der Euro rückte am Morgen in einer Erstreaktion um rund einen Rappen bis in den Bereich von 0,9670 Franken vor ehe sich das Währungspaar wieder etwas zurückbildete. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 0,9626 Franken. Beim Dollar ging es nach dem Entscheid ausgehend von 0,8990 hoch bis auf über 0,9070 Franken. Nun notiert der «Greenback» noch mit 0,9024 Franken.