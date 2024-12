Doch ab Juni kam die Wende an den Devisenmärkten. Erst lockerten andere Notenbanken wie Fed oder EZB ihre Geldpolitik ebenfalls, was die Zinsdifferenz des Frankens zum Dollar- und Euroraum wieder verkleinerte. Das Börsengewitter im Sommer sowie schlechte Konjunktur-Aussichten für den Euroraum im Herbst trieben verunsicherte Investoren dann einmal mehr in den “sicheren Hafen” Schweizer Franken. Exportorientierte Schweizer Unternehmen sollten mit der Jahresbilanz 2024 des Frankens also nicht übermässig hadern, vor allem, wenn sie auch in dollarorientierte Handelsräume liefern.