Die Lage an der Währungsfront spitzt sich wieder zu. Am Dienstag stieg der Franken gegen den Euro bis auf einen Wert von 0,9315 Franken. Damit nähert sich die Schweizer Währung wieder dem Ende Dezember 2023 erreichten Rekord von 0,9259 Franken. Dabei hatte der Euro in den ersten neun Handelstagen 2024 zum Franken wieder 2,3 Prozent an Wert hinzugewonnen.