Dass die HSBC-Analysten neuerdings den Aktien des dänischen Erzrivalen Demant den Vorzug geben, zieht Händlern zufolge vermehrt Umschichtungen aus den Valoren von Sonova in jene von Demant nach sich. Gemäss Händlern verstärken die in der Branchenstudie gemachten Aussagen die Zweifel an der Technologieführerschaft von Sonova.