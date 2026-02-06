LEM zeigt nach Monaten rückläufiger Geschäfte erste Stabilisierungstendenzen. Obwohl der Umsatz nach neun Monaten nominal um 5,4 Prozent auf 218,4 Millionen Franken sank, lag er zu konstanten Wechselkursen sogar leicht im Plus. Entscheidender ist jedoch der deutliche Aufschwung beim Auftragseingang, der um 14,3 Prozent auf 215,5 Millionen zulegte.



Die ZKB bleibt insgesamt skeptisch. So habe LEM bei der wichtigsten Zahl, dem Auftragseingang, die Erwartungen verfehlt. Und auch im wichtigsten Markt China gebe es weiterhin keine Anzeichen für eine starke Erholung und Lem befinde sich mit der dortigen Konkurrenz wohl weiterhin in einem Preiskampf, aus dem sich das Unternehmen nur schwer befreien könne. Die Experten honorieren aber mit Blick auf die EBIT-Marge im dritten Quartal, dass das «Fit for Growth»-Programm offenbar Früchte trage.