Die Liste der Schweizer Unternehmen, die sich mit Blick auf das Quartalsende zu einer Umsatz- oder Gewinnwarnung gezwungen sehen, ist seit dem frühen Mittwochmorgen um zwei Namen länger: Gurit und Galenica.

Der Vertriebskonzern Galenica geht nicht mehr länger von einem Umsatzwachstum von 2 Prozent aus, hält gleichzeitig aber am Ziel eines operativen Gewinns (EBIT) mindestens auf Vorjahreshöhe fest.

Anders der Kunststoffspezialist Gurit. Dieser kürzt die Zielbandbreite für die operative Marge. Der Betriebsgewinn (EBIT) soll nur noch 6,5 bis 7,5 Prozent des Umsatzes ausmachen. Ursprünglich war mit einer operativen Marge zwischen 8 bis 10 Prozent gerechnet worden.

Noch liegen für die Gurit-Aktie keine Kursindikationen vor. Beobachter gehen aber von prozentual zweistelligen Verlusten aus. Die Aktie von Galenica verliert im vorbörslichen Handel von Julius Bär hingegen moderate 3,2 Prozent auf einen Mittelkurs von 42,68 Franken.

Erwartungen an Gurit substanziell zu hoch

Die doch sehr unterschiedliche Reaktion der Börse lässt sich darauf zurückführen, dass die Galenica-Aktie bereits kräftig unter die Räder kam. Seit Mitte August beläuft sich das Minus auf über 25 Prozent. Zum Vergleich: Die Aktie von Gurit notiert noch immer um fast 15 Prozent über dem Stand von damals.

Kommt hinzu, dass Analysten die Gewinnwarnung bei Gurit als einschneidender beurteilen. Dabei ist von einem Abwärtsanpassungsbedarf bei den operativen Gewinnschätzungen von 20 Prozent und mehr die Rede.

Wie die Bank Vontobel schreibt, kommt die zuletzt etwas verhaltenere Umsatzentwicklung bei Galenica hingegen nicht überraschend. Spätestens nach den vom Bundesamt für Gesundheitswesen im November angekündigten Preisreduktionen auf Medikamenten seien die diesjährigen Umsatzvorgaben nicht mehr realistisch gewesen. Da vor allem teure Medikamente von den Reduktionen betroffen seien, würden sich die Auswirkungen auf den operativen Gewinn aber in Grenzen halten, so die Zürcher Bank. Sie will nur kleinere Schätzungsanpassungen vornehmen und hält sowohl am "Hold" lautenden Anlageurteil für die Galenica-Aktie als auch am Kursziel von 45 Franken fest.