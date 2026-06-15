Im Gegensatz zu den USA ​oder der Euro-Zone konnte die Schweiz die inflationären Auswirkungen des US-Krieges gegen den Iran auf die Energiepreise grösstenteils abfedern. Die Inflationsrate lag im Mai bei 0,6 Prozent und damit klar innerhalb des Zielbandes der SNB von null bis zwei Prozent. SNB-Präsident Martin Schlegel erklärte kürzlich, der mittelfristige ‌Inflationsdruck habe sich «kaum verändert». Dies deutet darauf hin, dass die SNB der Europäischen Zentralbank (EZB), die die Zinsen in der vergangenen Woche angehoben hatte, nicht folgen dürfte. Die befragten Ökonomen erwarten, ​dass die Teuerungsrate in der Schweiz in diesem Jahr durchschnittlich 0,6 Prozent ​und im kommenden Jahr 0,7 Prozent betragen wird.