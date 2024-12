Zwar hat die Zentralbank ihren Leitzins bereits auf 1% gesenkt — und wird im Dezember wahrscheinlich eine weitere Reduktion vornehmen —, doch geschah dies in graduellen, vierteljährlichen Schritten von 25 Basispunkten, im Gegensatz zu den drastischeren Schritten von einem halben Punkt, die in den letzten Monaten in den USA und Neuseeland zu beobachten waren. Auch wurden keine grösseren Devisenmarktinterventionen durchgeführt.