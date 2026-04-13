UBP plant, ihre Goldpositionen, die grösstenteils aus goldgedeckten ETFs bestehen, weiter auszubauen, nachdem diese sich auf rund 6 Prozent der diskretionären Portfolios erholt haben. Gupta erklärte, die Bank gehe weiterhin davon aus, dass die Goldpreise bis Ende des Jahres auf 6000 US-Dollar pro Unze steigen werden, da die strukturelle Nachfrage - einschliesslich der Käufe der Zentralbanken, der Sorgen um Haushaltsdefizite und der geopolitischen Spannungen - weiterhin intakt sei.