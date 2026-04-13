UBP stockt die Goldbestände in den Portfolios ihrer Privatkunden schrittweise auf, nachdem sie das Engagement von rund 10 Prozent auf 3 Prozent gesenkt hatte. Der Goldpreis war seit Kriegsbeginn aufgrund von Befürchtungen höherer Zinsen und einer Liquiditätskrise, die Händler zum Verkauf ihrer Bestände zur Deckung von Verlusten in anderen Bereichen veranlasste, stark gefallen.
«Wir haben die ersten Schritte zum Wiederaufbau der Goldportfolios unternommen, nachdem wir einseitige Positionen abgebaut hatten», sagte Paras Gupta, Leiter des diskretionären Portfoliomanagements in Asien. Die Goldpositionen institutioneller und privater Anleger seien nun wieder «recht ausgewogen», fügte er hinzu. Die Bank verwaltete im vergangenen Jahr Kundenvermögen in Höhe von rund 184,5 Milliarden Franken.
UBP plant, ihre Goldpositionen, die grösstenteils aus goldgedeckten ETFs bestehen, weiter auszubauen, nachdem diese sich auf rund 6 Prozent der diskretionären Portfolios erholt haben. Gupta erklärte, die Bank gehe weiterhin davon aus, dass die Goldpreise bis Ende des Jahres auf 6000 US-Dollar pro Unze steigen werden, da die strukturelle Nachfrage - einschliesslich der Käufe der Zentralbanken, der Sorgen um Haushaltsdefizite und der geopolitischen Spannungen - weiterhin intakt sei.
Seit Kriegsbeginn hat das Edelmetall rund ein Zehntel an Wert verloren, da sich Anleger angesichts steigender Energiepreise auf Inflationsrisiken konzentrieren. «Das Inflationsrisiko rückt nun unmittelbarer in den Vordergrund», sagte Gupta. Dies könne kurzfristig den Goldpreis belasten, die gesamtwirtschaftlichen Prognosen deuteten jedoch nicht auf eine Rezession hin, fügte er hinzu.
Die Einschätzung der UBP deckt sich mit der vieler Investmentbanken, die trotz des jüngsten Abschwungs die langfristigen Aussichten für Gold bestätigt haben. Die ANZ Banking Group und Goldman Sachs prognostizieren steigende Goldpreise.
Käufer, die bei Kursrückgängen eingestiegen sind, haben zuletzt dazu beigetragen, dass der Goldpreis einen Teil der Verluste wieder wettmachen konnte. Laut einer Bloomberg-Zählung stiegen die globalen Bestände goldgedeckter ETFs im April um rund 20 Tonnen, nachdem im März die grössten monatlichen Abflüsse seit fünf Jahren verzeichnet worden waren.
Weitere Käufe «erfordern deutlich mehr Klarheit hinsichtlich der geopolitischen Entwicklungen. Diese fehlt uns derzeit», sagte Gupta. «Die Ereignisse des Wochenendes unterstreichen die Notwendigkeit dieser Klarheit nur noch.»
(Bloomberg/cash)