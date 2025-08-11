Pharmazeutika sind derzeit vom US-Einfuhrzoll ausgenommen. Doch Trump droht der Branche im Kräftemessen um niedrigere Medikamentenpreise mit der schrittweisen Einführung von Zöllen von bis zu 250 Prozent. Bereits im April hatte die US-Regierung eine sogenannte Section-232-Handelsuntersuchung eingeleitet - eine Bestimmung im US-Recht, die es dem Präsidenten erlaubt, Massnahmen wegen der Bedrohung der nationalen Sicherheit zu erheben -, deren Ergebnis in den nächsten Wochen erwartet wird.