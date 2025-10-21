Glencore (mit Sitz in Baar ZG) und Trafigura (gegründet in der Schweiz), die beiden grössten Player der Branche, steuern laut mit der Sache vertrauten Personen auf ihre besten Jahre im Metallhandel zu. Auch IXM (ebenfalls in der Schweiz ansässig), der drittgrösste Händler, hat bereits das Vorjahresergebnis übertroffen und wird laut CEO Kenny Ives zum dritten Mal in Folge einen Rekordgewinn ausweisen.