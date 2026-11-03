Neben der Talfahrt von Intel in der Vorwoche waren auch die Zahlen der Google-Mutter Alphabet, dem Facebook-Konzern Meta oder Amazon mit Skepsis aufgenommen worden. «Das KI-Rennen wird für die grossen Tech-Unternehmen immer teurer», so der Tenor am Markt. Denn die Unternehmen investieren massiv in den KI-Ausbau und lancieren dafür Anleihen in Milliardenhöhe - wofür die Finanzierungskosten auch angesichts wohl weiter steigender Leitzinsen nicht günstiger werden dürften.