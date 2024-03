Bereits Nägel mit Köpfen gemacht, hat die SNB am Donnerstagmorgen. Sie senkte überraschend den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf noch 1,50 Prozent und heizt damit die Nachfrage nach Aktien zusätzlich an. Dabei profitieren Wachstumswerte, zu denen die Technologietitel gehören, besonders stark. Denn damit sie wachsen können, sind sie auf günstiges Kapital angewiesen. «Die SNB hat nun so quasi noch den Turbo gezündet», sagt ein Händler.