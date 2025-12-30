SIG war im Herbst 2018 an die Börse gegangen. Der Eröffnungskurs lag bei 11,85 Franken. Die Anleger griffen zu, sodass die Titel drei Jahre später mehr als 28 Franken wert waren. Danach sind sie unter Schwankungen wieder zurückgefallen. Ein Thema, das beschäftigt hat, ist die Verschuldung gewesen. Es soll nun angegangen werden: Das Management hat die Aussetzung der Dividende explizit mit einem verstärkten Fokus auf Kapitaldisziplin und dem Abbau des Schuldenstandes begründet.