Die Anteile der Nationalbank an 2'397 in Amerika börsennotierten Unternehmen summierten sich zum 30. März auf insgesamt 141,6 nach 150,3 Milliarden Dollar im Vorquartal, wie Bloomberg-Daten zeigen. Das sind 5,8 Prozent weniger als drei Monate zuvor. Etwa ein Viertel der Devisenreserven der SNB sind in Aktien angelegt, ein Teil davon in den USA.