In dieser Woche werden in den USA Daten zur Inflationsentwicklung in den Fokus rücken. Verbleibt die Inflation auf einem tiefen Niveau, dann ist an der Sitzung der US-Notenbank Fed von nächster Woche mit einer Zinssenkung zu rechnen. Hoffnungen dazu seien bereits mit dem schwachen Arbeitsmarktbericht vom Freitag geschürt worden, hiess es. Eine Zinslockerung sei an den Finanzmärkten bereits vollständig eingepreist. Zunächst wird am kommenden Donnerstag jedoch die Europäische Zentralbank über den weiteren geldpolitischen Kurs orientieren. Ökonomen gehen davon aus, dass die EZB den Leitzins nicht antasten wird. Daher dürfte sich das Interesse der Anleger auf Aussagen der Notenbankchefin Christine Lagarde richten.