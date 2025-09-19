Kurz nach Handelsbeginn in Frankfurt verloren die Scout24-Aktien gut drei Prozent auf 105,10 Euro und waren damit grösste Verlierer im MDax, dem Index der mittelgrossen Werte. Allerdings hatten die Titel zuletzt einen guten Lauf. Seit Jahresbeginn haben sie immer noch um fast ein Viertel zugelegt. Am Montag steigen sie zudem in den deutschen Leitindex Dax auf.