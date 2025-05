Bei der Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rechnet das im MDax notierte Unternehmen mit einem Anstieg um bis zu einem halben Prozentpunkt. In den ersten drei Monaten legte der Erlös um 16 Prozent auf knapp 158 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis zog um 18 Prozent auf 94 Millionen Euro an. Die Marge betrug 59,5 (Vorjahr: 58,4) Prozent. Damit fielen Umsatz, operatives Ergebnis und die Profitabilität etwas besser aus, als Experten erwartet hatten.