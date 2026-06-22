Die Turbulenzen bei den Privatmarkt-Anbietern sind somit auch bei Partners Group offensichtlich bisher nicht vorbei. Händler verwiesen auf «Spillover»-Effekte aus den Private-Credit-Märkten auf Partners Group. Weitere Marktbeobachter verwiesen zudem auf das vorläufige Ende der Niedrigzinsphase: Gepaart mit der konjunkturellen Schwäche und mit der hohen geopolitischen Unsicherheit sei der Private-Equity-Sektor entsprechend massiv unter Druck.