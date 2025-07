Auch die UBS senkt ihr Kursziel für Cembra im Nachgang zur Vorlage der Halbjahreszahlen auf 91,70 von 93,20 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral». Der Konsumkreditanbieter erziele immer noch ein zweistelliges Gewinn-pro-Aktie-Wachstum, jedoch fehle es an Dynamik in der Geschäftsentwicklung, so die UBS. Analyst Mate Nemes senkt daher seine Gewinnschätzungen für das Unternehmen. Zudem geht er davon aus, dass der Druck auf die Kreditkartengebühren langfristig gesehen hoch bleiben wird.