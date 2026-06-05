Die Aktien von DocMorris zählen zu den am meisten leerverkauften («geshorteten») Titeln am Schweizer Markt. Und wer in den vergangenen Jahren auf fallende Notierungen gesetzt hat, lag regelmässig richtig. Die DocMorris-Valoren wurden stark gebeutelt und sind momentan nur noch ein Schatten dessen, was sie zu den besten Zeiten vor gut fünf Jahren gewesen waren. Damals bezahlte man je Aktie der Versandapotheke noch gut 250 Franken.